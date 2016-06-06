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    «Спартак» может приобрести за 10 миллионов полузащитника «Лорьяна»

    Полузащитник «Лорьяна» Дидье Ндонг попал в сферу интересов «Спартака». Московский клуб намерен приобрести опорного хавбека в летнее трансферное окно и готов заплатить за него до десяти миллионов евро.

    В услугах 21-летнего футболиста нуждается «Торино», который уже предложил за игрок сборной Габона четыре миллиона. Также к футболисту проявляют интерес «Монако» и «Сандерленд».

    В прошедшем сезоне чемпионата Франции Ндонг провел 34 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: L' Equipe

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    06.06.2016 06:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 6 июня 2016, 12:56

      В 34 матчах 2 гола и 1 передача, он вратарь что ли ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 6 июня 2016, 11:19

      продайте федуна,пока еще не поздно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      alexDikRus 6 июня 2016, 08:41

      Слёзки все вытекли давно!!!!!!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2016, 08:29

      Игроки есть хорошие в Спартаке......нужен жесткий тренер!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      viking_91 6 июня 2016, 07:37

      мало забивает нах такой нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      Ден340 > viking_91 6 июня 2016, 08:17

      он опорник, его задача разрушать

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 6 июня 2016, 07:22

      зачем покупать море неизвестных игроков... проще брать по 1-2 игрока но профи....
      конечно лучше купить непонятного игрока, чем с промесом продлить контркт((((

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt > Кинстифа 6 июня 2016, 07:25

      да не, промес в спартак не звездой приходил, а перспективным...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 6 июня 2016, 07:17

      Первый раз о нем слышу.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 июня 2016, 07:15

      нельзя своих как-то начать воспитывать

      -1
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      Рейтинг: +197

      proekt > swot1205 6 июня 2016, 07:26

      своих воспитать можно только одним способом, сдавать игроков спартака 2 в аренду массово... но этого ни кто не делает...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 > proekt 21 июня 2016, 20:13

      согласен. маринуют на скамейке

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