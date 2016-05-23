У Черчесова есть предложение от «Локомотива»

Руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с нынешним наставником команды Игорем Черевченко. У него контракт заканчивается в июне этого года. Причина отказа от продления отношений – неудачная концовка чемпионата. Железнодорожники упустили место в зоне еврокубков, завершив сезон всего на шестой строчке в турнирной таблице.

Президент «Локомотива» Ольга Смородская в субботу встретилась со Станиславом Черчесовым. Стороны пока не пришли к общему знаменателю. В частности, Черчесов невысокого мнения о работе селекционной службы клуба, которую возглавляет зять президента Кирилл Котов. Переговоры между сторонами продолжатся.

На понедельник в «Локомотиве» намечено заседание совета директоров, на котором одной из главных тем станет вопрос о новом главном тренере.

В завершившемся сезоне Черчесов сделал золотой дубль в Польше с варшавской «Легией», выиграв и чемпионат, и Кубок страны. Ранее сообщалось о предложении Черчесову возглавить казанский «Рубин».