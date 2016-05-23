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У Черчесова есть предложение от «Локомотива»

23 мая 2016, 06:39
30

Руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с нынешним наставником команды Игорем Черевченко. У него контракт заканчивается в июне этого года. Причина отказа от продления отношений – неудачная концовка чемпионата. Железнодорожники упустили место в зоне еврокубков, завершив сезон всего на шестой строчке в турнирной таблице.

Президент «Локомотива» Ольга Смородская в субботу встретилась со Станиславом Черчесовым. Стороны пока не пришли к общему знаменателю. В частности, Черчесов невысокого мнения о работе селекционной службы клуба, которую возглавляет зять президента Кирилл Котов. Переговоры между сторонами продолжатся.

На понедельник в «Локомотиве» намечено заседание совета директоров, на котором одной из главных тем станет вопрос о новом главном тренере.

В завершившемся сезоне Черчесов сделал золотой дубль в Польше с варшавской «Легией», выиграв и чемпионат, и Кубок страны. Ранее сообщалось о предложении Черчесову возглавить казанский «Рубин».

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Легия Черчесов Станислав Черевченко Игорь Смородская Ольга
Комментарии (30)
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vlalvl
1463976040
Да на фига ему эта дура!!!
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alex-76
1463979343
Сама бы куда-нибудь свалила......
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Zly
1463980194
Лучше бы вопрос подняли на совете о новом президенте
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kykyi
1463980247
"Глава селекционной службы зять президента", у нас по всей стране так, сплошное кумовство, ну и результат, как и уЛоко, налицо.
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Виталич
1463980420
не надо туда идти Черчесову..там баба дура..в Польше все катит и оставался бы..
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footballforeverNN
1463984009
ах там еще и зять...
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vane4ek
1463985018
Гнать надо шайку во главе с п@длой Смородской!!! Оставьте Черевченко в покое !)
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maior-60
1463987481
Оказывается "Локо" полностью в руках клана Смородской, никто из которого в футболе ничего не смыслит. Присосались как пиявки к клубному телу. Неужели президент РЖД не видит, что давно пора разогнать всю эту шушеру поганой метлой.
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Измайловский Кочегар
1463995309
Очень удивлюсь, если Черчесов со Смородской договорятся.
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ljrljr0505
1464000890
а при чем здесь Черевченко??? Он что ли продал единственного забивног напа? какой материал у него под рукой есть и з того он и пытается создать команду... Не он же покупал шкулетича, хенти и т.п. бездарность... С таким составом спасибо тренеру говорить надо, что еще в 6-ке остались...
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