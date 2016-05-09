«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А с октября прошлого года

«Ювентус», уже обеспечивший себе чемпионское звание, потерпел поражение в поединке 37-го тура Серии А от «Вероны» (1:2), которая досрочно «завоевала» путевку в дивизион рангом ниже. Это поражение стало для «бьянконери» первым в чемпионате с 28-го октября прошлого года, когда в рамках 10-го тура «старая синьора» уступила на выезде «Сассуоло» (0:1).

Таким образом, прервалась серия туринского клуба из 26-ти игр без поражений, 25 из которых заканчивались победой подопечных Массимилиано Аллегри. Отметим, что в этом сезоне «Ювентус» добыл свое пятое чемпионство подряд.