Первую пресс-конференцию после победы «Лестера» в АПЛ Раньери начал с бокала шампанского

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери накануне поединка 37-го тура АПЛ против «Эвертона» ответил на вопросы прессы. Наставник «лисов» был встречен аплодисментами, после чего обменялся с журналистами рукопожатиями. Первое, что сделал итальянский специалист, прежде, чем начать пресс-конференцию, – поднял бокал с шампанским за победу в чемпионате.

Напомним, «Лестер» обеспечил себе звание сильнейшей команды Англии по итогам сезона 2015/16 после того, как в понедельник, располагающийся на втором месте «Тоттенхэм», не смог набрать победить «Челси» (2:2) матче 36-го тура. Отрыв, таким образом, составил семь очков, что не оставило «шпорам» никаких математических шансов догнать команду Раньери в двух оставшихся играх. Отметим, что этот чемпионский титул стал первым в истории «Лестера».