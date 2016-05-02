«Интер» лишился шансов попасть в зону Лиги чемпионов

В матче 36-го тура Серии А «Интер» потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:2. Данная неудача лишила миланский клуб шансов пробиться в зону Лиги чемпионов. Тем не менее, команда гарантировала себе участие в Лиге Европы.

На данный момент «нерадзурри» занимают в турнирной таблице чемпионата Италии четвертое место, отставая от третьей строчки, дающей право на участие в ЛЧ, на семь очков. В оставшиеся два тура команда не сумеет ликвидировать данное отставание.

Таким образом, итальянский чемпионат в Лиге чемпионов будут представлять «Ювентус», «Наполи» и «Рома».