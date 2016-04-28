Черышев готов сыграть против «Вильярреала»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может принять участие в поединке 36-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Напомним, что 25-летний россиянин пропустил больше месяца из-за травмы.

«Мы рассчитываем, что Денис к выходным начнет тренироваться без ограничений. Таким образом, он может выйти на поле уже в ближайшем туре в матче с «Вильярреалом», – сообщает пресс-служба испанского клуба.

Матч между «Валенсией» и «Вильярреалом» состоится 1 мая и начнется в 21:30 по московскому времени.