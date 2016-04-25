Аллегри: «Мы достигли большего, чем ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги выступления свой команды в Серии А в этом сезоне. Напомним, сегодняшнее поражение «Наполи» в матче с «Ромой» досрочно гарантировало чемпионство туринцам.

«Двух минут недостаточно, чтоб подытожить весь сезон. Это невероятно.

Мы продолжим с уважением относиться к матчам чемпионата, но прежде всего должны готовиться к финалу Кубка.

Выиграть 24 матча из 25 – уникальный результат, хотя в ближайшие годы он, возможно, будет превзойден. Может быть, это сделает «Ювентус».

К Рождеству нашей целью было сократить отрыв от лидера до шести очков, а в марте – быть вторыми. Должен сказать, что мы достигли большего, чем ожидали», – сказал Аллегри.