Раньери: «Это просто фантастика!»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 25-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити».

«Это просто фантастика. Каждый наш игрок пытался компенсировать отсутствие Варди. Знали, что будет тяжело, но показали хорошую игру. Я просил от своих подопечных именного то, что они продемонстрировали сегодня на поле.

Понимаем, что борьба за титул будет неимоверно сложной, поскольку «Тоттенхэм» очень силен и не собирается терять очки. Постараемся воплотить нашу мечту в реальность», – отметил Раньери.