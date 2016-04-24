Серия А. «Фиорентина» постарается не допустить досрочного чемпионства «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» накануне 35-го тура близок к тому, чтобы вновь стать чемпионом Италии. За четыре тура до конца соревнования «старая синьора» опережает «Наполи» на 9 очков, и если этот разрыв увеличится после матча с «Фиорентиной», «Ювентус» сможет обеспечить себе золотые медали. Сохранение отрыва в 9 очков, впрочем, оставляет теоретические шансы на «золотой матч», однако в завтрашнем матче «Наполи» поедет в гости к неуступчивой «Роме».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 21:45.