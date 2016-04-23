«Реал» намерен летом продать Черышева

«Реал» намерен этим летом расстаться с полузащитником Денисом Черышевым. В число претендентов на россиянина входят его нынешний клуб «Валенсия», за который игрок выступает на правах аренды, а также «Вильярреал», который также арендовал хавбека в течении всего прошлого сезона.

Напомним, что в данный момент Черышев продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия прямой мышцы бедра левой ноги, полученной в начале марта в игре 28-го тура Примеры против «Атлетико» (1:3).

В нынешнем сезоне на счету россиянина восемь матчей в чемпионате Испании, в которых он забил три гола и сделал одну результативную передачу.