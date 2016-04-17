Чугайнов: «Лучшим бомбардиром РФПЛ станет Халк»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром нынешнего сезона РФПЛ.

– В гонке бомбардиров на кого ставите?

– На Халка. В играющей команде, заточенной на атаку, легче забивать. Плюс у Халка в «Зените» все «стандарты».

– А у Промеса – в «Спартаке».

– Да, но весной Промес выглядит не слишком ярко. Как и вся его команда. Федя Смолов, думаю, пободается с Халком, но трудно стать лучшим бомбардиром лиги, если не бьешь пенальти.