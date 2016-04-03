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РФПЛ. «Зенит» оказался сильнее ЦСКА благодаря дублю Халка

3 апреля 2016, 21:20
35

В центральном матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» у себя дома одержал победу над лидером чемпионата ЦСКА со счетом 2:0. Победу сине-бело-голубым принес Халк, оформивший дубль.

Благодаря этой победе «Зенит» обошел в турнирной таблице «Терек» и расположился на четвертом месте. ЦСКА же теперь занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Ростова» на одно очко.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Халк, 54; 2:0 – Халк, 80.

Зенит: Лодыгин, Жирков (Кокорин, 83), Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио, Данни (Кокорин, 83), Шатов, Дзюба, Халк (Гарсия, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Цауня, 62), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин (Оланаре, 85), Еременко (Широков, 59), Тошич, Муса.

Предупреждения: Смольников, 58; Витсель, 81 – Вернблум, 42; В. Березуцкий, 79.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (35)
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CyberSci
1459707739
Бедный Слизняцкий(((
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CSKA №1
1459709022
Cлуцкий опять провалил игру!!!Выходил с Ростовом также и сейчас идентичная ситуация с Бомжатиной!!!Че их бояться хер знает!!!
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mnb 95
1459709159
Типичный выездной матч, мячи Зенита чисто на шару! Пока не будет напа каким был Вагнер, это будет продолжаться!
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Boniel+
1459709229
ЦСКА пустая команда и тренер полная пустышка!Ну как можно весь матч держать Еременко и Дзагоева,которые просрали все,что можно.От паса поперек поля получили первый мяч.Это сделал Еременко.И второй гол от башки Дзагоева.Правда в команде плохо всё.Защита,даже не проходной двор,проходная улица.Вратарь был дыркой ей и остается.Комментаторы писают от восторга,когда мяч летит в него и он его ловит.Но когда сложный удар гол100№.И даже второй с рикошетом,грамотный вратарь считает и стенку,и удар,и куда летит мяч,выше стенки или в неё.Этот "вратарь"не умеет играть в настольный теннис и не играет в бильярд.Только там можно научиться правильно реагировать на рикошеты.Замены у Слуцкого?Почему Цауня?Этот парень давно лишний в команде.И главное,если он повезет Дзагоева,братьев и Широкова во Францию позор будет однозначно.
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shmag
1459709894
ожидаемый результат
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аршавец
1459710288
Слуцкер похоже уже наигрался с тенью Широкова. Понимал что матч до первого гола и потому после первого гола бросил в бой все резервы сразу. Не сработало... как и вся команда вообще ничего не показала, кроме наигранной комбинации при розыгрыше углового, но Береза запулил в молоко. А так только Головин умудрился размять Лодыгина. Победа на классе. Конница за тряслась капитально. Давно этого ждал. Наконец-то смена поколений стала актуальной, а у Лёни только Головин. Да и то ещё ему предстоит пройти синдром второго сезона. У наших паспортистов это у всех случается, без исключений. Интрига закручена до нельзя, похоже так было два года назад. Но Зенит-чемпион, не смотря ни на что и не взирая ни на кого.
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DblMok3
1459710662
До начала матча все козыри были у Зенита и он заслуженно победил, с чем его и поздравляю! ЦСКА не смотрелись плохо, но и чемпионской игры не показали.
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Zeff
1459710744
Акинфеев - барахло! Все остальные тоже.
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1bear
1459717607
Зенит-с победой-теперь спартак нужно наказать
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mikmen
1459736711
Мда....жаль, что ни ничья(((
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