РФПЛ. «Зенит» оказался сильнее ЦСКА благодаря дублю Халка

В центральном матче 22-го тура РФПЛ «Зенит» у себя дома одержал победу над лидером чемпионата ЦСКА со счетом 2:0. Победу сине-бело-голубым принес Халк, оформивший дубль.

Благодаря этой победе «Зенит» обошел в турнирной таблице «Терек» и расположился на четвертом месте. ЦСКА же теперь занимает вторую строчку, отставая от лидирующего «Ростова» на одно очко.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Халк, 54; 2:0 – Халк, 80.

Зенит: Лодыгин, Жирков (Кокорин, 83), Ломбертс, Нету, Смольников, Витсель, Маурисио, Данни (Кокорин, 83), Шатов, Дзюба, Халк (Гарсия, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Цауня, 62), А. Березуцкий, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Дзагоев, Головин (Оланаре, 85), Еременко (Широков, 59), Тошич, Муса.

Предупреждения: Смольников, 58; Витсель, 81 – Вернблум, 42; В. Березуцкий, 79.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

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