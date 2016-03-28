Слуцкий: «У Денисова грипп, Кержакову сбили температуру»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подтвердил информацию о том, что полузащитник Игорь Денисов пропустит матч против Франции.

«Вчера по прилету два футболиста почувствовали недомогание – Денисов и Кержаков. Пытались сбить температуру. В случае с Кержаковым это получилось, он сегодня примет участие в тренировке. С Денисовым это не произошло. У него в больнице диагностировали грипп, он не примет участие в матче. Более того, под вопросом даже его нахождение в команде», – заявил Слуцкий.

Напомним, матч Франция – Россия состоится 29 марта в 22:00 на «Стад де Франс».