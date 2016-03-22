Гилерме: «Я уже русский»

Новобранец сборной России Гилерме заявил, что чувствует себя «своим» в национальной команде.

«Понимаю, что всем интересен. Ведь я первый иностранец в сборной за всю ее историю. Так что поделиться мнением и впечатлениями с журналистами готов. Думаю, что мне не нужен человек, который бы помогал освоиться в сборной. Сборная мне в новинку, но, как только начнутся тренировки, все станет понятно. И шефства надо мной брать не нужно.

Не могу сказать, что мне как-то неудобно из-за того, что я занял чье-то место в сборной, ведь попасть в национальную команду было давней целью. И она наконец-то достигнута. Вообще такой вопрос мог бы смутить иностранца. А я себя чужим не чувствую, я уже русский», – сказал Гилерме.

Напомним, что Гилерме был вызван в сборную на матчи с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).