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Гилерме: «Я уже русский»

22 марта 2016, 10:51
31

Новобранец сборной России Гилерме заявил, что чувствует себя «своим» в национальной команде.

«Понимаю, что всем интересен. Ведь я первый иностранец в сборной за всю ее историю. Так что поделиться мнением и впечатлениями с журналистами готов. Думаю, что мне не нужен человек, который бы помогал освоиться в сборной. Сборная мне в новинку, но, как только начнутся тренировки, все станет понятно. И шефства надо мной брать не нужно.

Не могу сказать, что мне как-то неудобно из-за того, что я занял чье-то место в сборной, ведь попасть в национальную команду было давней целью. И она наконец-то достигнута. Вообще такой вопрос мог бы смутить иностранца. А я себя чужим не чувствую, я уже русский», – сказал Гилерме.

Напомним, что Гилерме был вызван в сборную на матчи с Литвой (26 марта) и Францией (29 марта).

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Россия Гилерме
Комментарии (31)
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AleksandrTwo
1458633284
Ты не Русский, а россиянин!
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BotulisM
1458634490
Надеюсь у Лени хватит смелости сделать его основным!
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Grelas
1458637674
- Я - русский! - Вот только нам не надо гнать! Русские столько не курят. (c) к/ф "Жмурки" )
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Grelas
1458638243
– Я-не эфиоп! Я-русский!!! (с) тоже из "Жмурок" ))
Ответить
Grelas
1458638308
– Так, теперь давайте с эфиопским футболистом... – Я-русский, и в Эфиопии никогда не был. – Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был! (с) из "Жмурок" на десерт.)))
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subbotaspartak
1458639575
А кто это придумал, что он лучше других? Проводница из Москва-Владивосток? За такой рейс и не такое вбредёт
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андрей андреев
1458648287
У нас в Биробиджане тоже все русские .Так хоть белые)))
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Psih86
1458652793
Ты просто стал росияшкой!!!!Русским надо быть по Воле,по Духу и главное по Крови!!!!
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VVM1964
1458668736
ТЫ НОВОИСПЕЧЕННЫЙ РОССИЯНИН , РУССКИМ НАДО БЫЛО РОДИТЬСЯ .
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RNR4uK
1458680989
почему все так негативно реагируют? Человек давно живет в России, познакомился с нашей культурой и все такое, и просто хочет для России что то хорошее сделать. А все бычку включают, и какие то у всех расистские настрои
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