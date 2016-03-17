«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги Европы состоится ответный матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Первая встреча завершилась победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 23:05. Не пропустите!