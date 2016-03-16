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  • Дзагоев: «В матче с «Ростовом» возникло ощущение, что играем с «Рубином» 2010 или 2011 года»

Дзагоев: «В матче с «Ростовом» возникло ощущение, что играем с «Рубином» 2010 или 2011 года»

16 марта 2016, 15:59
10

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал поражение своей команды в матче 20 тура российской Премьер-лиги от «Ростова» (0:2), а также провел параллель между желто-синими и бывшей командой нынешнего наставника ростовчан Курбана Бердыева «Рубином».

«Мое мнение: весь матч с «Ростовом» надо было играть так, как первые 30 минут. А мы сбились на длинные передачи, пошел брак. Пытаться постоянно нагнетать с «Ростовом» не очень правильно. Они стоят сзади – минимум восемь человек. Малейшее сомнение у защитников – мяч вперед! Так и ждали своего момента. Потом один раз подошли к воротам – и открыли счет. После этого забить им было уже очень тяжело. У меня возникло ощущение, будто с «Рубином» 2010 или 2011 года играл. Ничего нового. Считаю, мы сами виноваты в этом поражении.

По ходу матча я обращал внимание судьи на то, что игроки «Ростова», не буду называть фамилий, падают да одним глазом смотрят на судью – дал желтую, не дал? Ничего не придумываю – так и было. Просил судью не поддаваться на эти уловки. Хотя подобные разговоры с судьей вообще не работают. Перед игрой себе об этом напоминаешь, но на поле все равно эмоции берут верх.

У меня не ощущение есть, а уверенность в том, что мы будем чемпионами. На чем она основывается? На нашей игре. Я по сборам, по первым матчам года сужу. Поражение от «Ростова» — это, конечно, плохо. Но мы по-прежнему находимся наверху, и все зависит от нас», - заявил Дзагоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Рубин Дзагоев Алан
Комментарии (10)
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Black Giz
1458135606
У меня такое ощущение что Вернблум кроме как ныть больше ничего не умеет, а Дзагоев только машет своими кеглями и орет на судей.
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Тяп-Ляп.
1458136159
-В матче с ЦЫСКА возникло ощущение,что играем с ГазМясом!
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rubinovyi2
1458140832
Тебе бы надо,перед вью,хоть статистику матча глянуть,что-ли.
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Майор Дзагоев
1458141731
Значит, флаг вам в руки (а точнее, в ноги) - и вперед! Выдайте серию из 10 побед, как в позапрошлом сезоне - и станете чемпионами!
Ответить
castromen
1458141950
Обиженный мальчик льет слезы?
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FanatSerj
1458143312
А почему не образца 2008, 2009 ? )))
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Zeff
1458154443
Ростов для Вас это Бавария. Без шансов.
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RUSARM
1458162776
Все правильно Алан сказал,так и было!!!
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