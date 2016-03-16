Дзагоев: «В матче с «Ростовом» возникло ощущение, что играем с «Рубином» 2010 или 2011 года»

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал поражение своей команды в матче 20 тура российской Премьер-лиги от «Ростова» (0:2), а также провел параллель между желто-синими и бывшей командой нынешнего наставника ростовчан Курбана Бердыева «Рубином».

«Мое мнение: весь матч с «Ростовом» надо было играть так, как первые 30 минут. А мы сбились на длинные передачи, пошел брак. Пытаться постоянно нагнетать с «Ростовом» не очень правильно. Они стоят сзади – минимум восемь человек. Малейшее сомнение у защитников – мяч вперед! Так и ждали своего момента. Потом один раз подошли к воротам – и открыли счет. После этого забить им было уже очень тяжело. У меня возникло ощущение, будто с «Рубином» 2010 или 2011 года играл. Ничего нового. Считаю, мы сами виноваты в этом поражении.

По ходу матча я обращал внимание судьи на то, что игроки «Ростова», не буду называть фамилий, падают да одним глазом смотрят на судью – дал желтую, не дал? Ничего не придумываю – так и было. Просил судью не поддаваться на эти уловки. Хотя подобные разговоры с судьей вообще не работают. Перед игрой себе об этом напоминаешь, но на поле все равно эмоции берут верх.

У меня не ощущение есть, а уверенность в том, что мы будем чемпионами. На чем она основывается? На нашей игре. Я по сборам, по первым матчам года сужу. Поражение от «Ростова» — это, конечно, плохо. Но мы по-прежнему находимся наверху, и все зависит от нас», - заявил Дзагоев.