ФНЛ. «Луч» оказался сильнее «Факела», «Спартак-2» уступил «СКА-Энергии»

Закончились две встречи 26 тура ФНЛ. «Луч-Энергия» во Владивостоке справился с воронежским «Факелом», «Спартак-2» в Хабаровске уступил местной «СКА-Энергии».

Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур

СКА-Энергия – Спартак-2 – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ваганов, 54; 1:1 – Обухов, 76; 2:1 – Киреев, 87.

Луч-Энергия – Факел – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кабутов, 59.

Удаление: Пискунов, 89 (Луч-Энергия).

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