ФНЛ. «Луч» оказался сильнее «Факела», «Спартак-2» уступил «СКА-Энергии»

Закончились две встречи 26 тура ФНЛ. «Луч-Энергия» во Владивостоке справился с воронежским «Факелом», «Спартак-2» в Хабаровске уступил местной «СКА-Энергии».
Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур
СКА-Энергия – Спартак-2 – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Ваганов, 54; 1:1 – Обухов, 76; 2:1 – Киреев, 87.
Луч-Энергия – Факел – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Кабутов, 59.
Удаление: Пискунов, 89 (Луч-Энергия).
Источник: Бомбардир.ру
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.. ..................... 16 Зенит-2 26 7 7 12 40:45 28 АХА-ХА-ХА))))))))))))) БОМЖАТНИК НА ЛЮБИМОМ МЕСТЕ))))