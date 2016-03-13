Балахнин: «У сборной России нет необходимости в игроках «Ростова»

Тренер сборной России Сергей Балахнин объяснил отсутствие в списке игроков, вызванных на товарищеские матчи с Литвой и Францией, футболистов «Ростова».

– Вопрос как тренеру сборной. Не жалеете теперь, что в национальную команду на товарищеские матчи не вызвали Новосельцева, Полоза и Джанаева?

– Я уже не раз говорил, что «Ростов» прежде всего силен командной игрой. Мы хорошо анализировали их матчи, внимательно смотрели. И пригласили в сборную тех, кто на данный момент необходим.

– То есть сейчас в игроках «Ростова» у сборной необходимости нет?

– Ну да. Можно и так сказать. Конечно, есть люди, которые находятся у нас на карандаше, мы за ними следили и будем следить.