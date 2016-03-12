Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Гилерме – средний вратарь. Ну какой это игрок сборной?»

Рейнгольд: «Гилерме – средний вратарь. Ну какой это игрок сборной?»

12 марта 2016, 12:22
9

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о приглашении голкипера «Локомотива» Гилерме в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с командами Литвы и Франции. Напомним, бразилец в конце прошлого года получил российское гражданство. Таким образом, он стал первым натурализованным игроком, приглашенным в сборную России.

«Честно говоря, я удивлен этим решением. У нас в стране очень модно сейчас натурализовывать. Сколько бы я не общался со своими товарищами, все к этому относятся отрицательно. Один вопрос, когда речь идет о гражданстве игрока высокого уровня, а Гилерме. Не знаю, вероятно, Слуцкому кто-то это подсказал. Ну какой это игрок сборной? Средний вратарь, таково мое мнение. У нас есть россияне, которые сильнее голкипера «Локомотива». Мне непонятно это решение.

Если говорить в целом, я против натурализации. Могу поддержать лишь привлечение в сборную легионеров вроде Халка. Тогда вопросов бы не возникало. Халк бы потянул эту команду за собой, стал бы ее лидером, а просто так натурализовывать. Для меня это неприемлемо. Хотелось бы, чтобы за национальную команду играли россияне», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Товарищеские матчи. Сборные Россия Россия Локомотив Гилерме Рейнгольд Валерий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1457775181
Да у нас все вратари одного уровня
Ответить
Aztec58
1457775485
Дядя, выйди на улицу, тем паче в бывшем русском городе Москве, ага, против чего ты там? Все требуют отмены лимита, но тут же отвергают и натурализацию, а за сборную играть кому?
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1457775719
Это решит Слуцкий. Причём принимая решение, обойдётся без заскорузлого спартаковца, который как футболист вообще не запомнился, а как аналитик ничего кроме издевательского смеха не выхывающий. Скромнее нужно держать себя, Рейнгольд. Ты спартач -- что переводится как "никто". Ступай фудболистов Аленичева анализируй.
Ответить
Zeff
1457775739
У нас все вратари средние. Что Акинфеев, что Лодыгин и Рыжиков и Гильерме с Беленовым. Совершают детские ошибки, пропускают глупые голы.
Ответить
джон базелон
1457776494
Я теперь точно матчи сборной смотреть не буду.Хоть Халка берите,хоть Месси.Мне как русскому человеку,хотелось бы на наших смотреть и не так важно,какое место они занимают.На бразильцев можно посмотреть в сборной Бразилии!
Ответить
Etiainen
1457780211
сам то ничем не запомнился в свое время
Ответить
Главные новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
1
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
5
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
5
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
106
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Все новости
Все новости
Баринов оценил шансы на возвращение России к международным турнирам
6 августа
Россия осенью может сыграть против участника ЧМ-2026
4 августа
1
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
3 августа
2
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
3 августа
18
ФотоЭкс-футболист сборной России стал тренером в европейском клубе
3 августа
52-я сборная мира готова сыграть с Россией осенью
2 августа
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
Кудряшов: «Большинство запомнит мою карьеру по автоголу с Хорватией»
29 июля
5
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
29 июля
3
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Дарья Карпина – о женах игроков: «Сказать, что девчонки выходят за деньги… Ну, это смешно»
27 июля
19
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол
24 июля
16
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Мостовой высказался о конфликте с тренером сборной России на Евро-2004
21 июля
1
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Селюк ответил, когда с России снимут бан
13 июля
8
Игрок «Спартака» оценил шансы сборной России на выход из группы на ЧМ-2026
12 июля
1
«Я на финишной прямой»: экс-игрок сборной России анонсировал скорый конец карьеры
10 июля
2
Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии
9 июля
16
Реакция Семака на новость о возможном снятии бана с российского футбола
8 июля
4
Кокорин высказался об игре сборной России
1 июля
Президент РФС оценил шансы сборной России сыграть в отборе на ЧМ-2030
1 июля
8
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+