Рейнгольд: «Гилерме – средний вратарь. Ну какой это игрок сборной?»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о приглашении голкипера «Локомотива» Гилерме в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с командами Литвы и Франции. Напомним, бразилец в конце прошлого года получил российское гражданство. Таким образом, он стал первым натурализованным игроком, приглашенным в сборную России.

«Честно говоря, я удивлен этим решением. У нас в стране очень модно сейчас натурализовывать. Сколько бы я не общался со своими товарищами, все к этому относятся отрицательно. Один вопрос, когда речь идет о гражданстве игрока высокого уровня, а Гилерме. Не знаю, вероятно, Слуцкому кто-то это подсказал. Ну какой это игрок сборной? Средний вратарь, таково мое мнение. У нас есть россияне, которые сильнее голкипера «Локомотива». Мне непонятно это решение.

Если говорить в целом, я против натурализации. Могу поддержать лишь привлечение в сборную легионеров вроде Халка. Тогда вопросов бы не возникало. Халк бы потянул эту команду за собой, стал бы ее лидером, а просто так натурализовывать. Для меня это неприемлемо. Хотелось бы, чтобы за национальную команду играли россияне», – сказал Рейнгольд.