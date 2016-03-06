Ловчев: «От Промеса результат для «Спартака» зависит гораздо больше, чем от Широкова для ЦСКА»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» назвал полузащитника красно-белых Квинси Промеса ключевым фактором в исходе московского дерби. Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене-Химки» и начнется в 19:30.

«Промес – ключевой фактор в дерби. Зона Промеса, его фланг – это, пожалуй, единственная позиция, где «Спартак» имеет ощутимое преимущество. Промес сильнее любого защитника, что Набабкина, что Щенникова, который выйдет на поле. От голландца зависит результат для «Спартака» гораздо в большей степени, чем от Широкова для ЦСКА», – сказал Ловчев.