«Боруссия» — «Бавария». Онлайн-трансляция

Развязка текущего сезона Бундеслиги близка как никогда: «Бавария» потеряла былое преимущество, подпустив «Боруссию» на расстояние 5 очков. Сегодняшняя очная встреча позволит понять, есть ли у «шмелей» шанс отобрать чемпионство у команды Гвардиолы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Боруссия» — «Бавария». Начало в 20:30. Не пропустите!