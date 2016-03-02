Кубок России. «Амкар» победил «Динамо» и вышел в полуфинал

Пермский "Амкар" в 1/4 финала Кубка России обыграл "Динамо" и завоевал путевку в полуфинал. В первом тайме пермяки забили два гола усилиями Александра Прудникова и Николая Зайцева. Динамовцы безуспешно пытались отыграться до 86-й минуты, когда голом отметился Станислав Драгун. Впрочем, уже в компенсированное время футболист "Амкара" Алихан Шаваев забил третий гол с пенальти.

Кубок России. 1/4 финала

Амкар (Пермь) - Динамо (Москва) - 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Прудников, 26; 2:0 - Зайцев, 39; 2:1 - Драгун, 86; 3:1 - Шаваев, 90 (с пенальти)