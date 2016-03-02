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Кубок России. «Амкар» победил «Динамо» и вышел в полуфинал

2 марта 2016, 19:00
16

Пермский "Амкар" в 1/4 финала Кубка России обыграл "Динамо" и завоевал путевку в полуфинал. В первом тайме пермяки забили два гола усилиями Александра Прудникова и Николая Зайцева. Динамовцы безуспешно пытались отыграться до 86-й минуты, когда голом отметился Станислав Драгун. Впрочем, уже в компенсированное время футболист "Амкара" Алихан Шаваев забил третий гол с пенальти.

Кубок России. 1/4 финала

Амкар (Пермь) - Динамо (Москва) - 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 - Прудников, 26; 2:0 - Зайцев, 39; 2:1 - Драгун, 86; 3:1 - Шаваев, 90 (с пенальти)

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия Амкар-Пермь Динамо
Комментарии (16)
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Dinamo4emp
1456934687
это :?:(*(дец
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18JG
1456934830
"Зенит" в финале.
Ответить
FanatSerj
1456934876
Ну все нормуль, теперь можно Динамо не парится и строить команду, задача одна не вылететь в ФНЛ.
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Maga093
1456935403
Амкар с Гаджиевым удивили МОЛОДЦЫЫЫЫ
Ответить
fakel-vrn
1456935856
у Динамо теперь есть все шансы попасть в фнл....развалили команду легендарного Льва Яшина...
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zepp61
1456935911
Не так всё плохо у Динамо как может показаться. Молодой перспективный тренер - молодые перспективные российские футбаблисты..... Если бы летом удалось бы найти немолодого, но хорошего тренера и купить десяток мастеровитых легионеров - совсем всё может стать очень даже хорошо!
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Garrincha58
1456936082
Все спецы утверждают Динамо команда молодых а в стартовом составе на этот матч были всего два молодых Зобнин и Ташаев а Амкар их возил в первом тайме как команду из низов ФНЛ защитники все опытнейшие Козлов-Дьяков-Губочан-Ещенко что еще нужно в опорной Денисов как все у нас утверждают лучший опорник в нападении Погребняк-супер-форвард и Ионов плюс Драгун и с этим составом так играть значит Кобелев не тренер а физрук вывод сам напрашивается Динамо-яма
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APchelov
1456936211
Очередное доказательство того, что о мечте надо помалкивать! А то Кобелев выдал - мы должны выиграть кубок. Пустой трём. На очереди Аленичев с мечтой о чемпионстве )
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1456936817
Динамо не собирается играть в под коверные игры задуманные Мутко. Заставил вернуть Денисова в состав. Денисов - "ноль", а не игрок. Вот так и будут такие пижоны тянуть команду в низ.
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Серёга-Динамовец
1456942046
Ну зачем подписывать с Пашей контракт на 3 года.Паша -Деревяша вообще ни о чём.я в шоке-никакой игры!
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