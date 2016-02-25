Созин: «В 1/8 финала Лиги Европы пробьется только «Краснодар»

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что только у "Краснодара" есть шанс пробиться в 1/18 финала Лиги Европы.

"Не вижу, за счет чего "Локомотив" может выиграть матч с "Фенербахче". При той погоде, которая сейчас в Москве, нельзя сказать, что фактор своего поля поможет "железнодорожникам". Сегодня созидать будет сложнее, чем обороняться. Исходя из того, как подопечные Игоря Черевченко выглядели в Турции, для них ситуация сейчас не очень хорошая.

Что касается матча "Краснодар" — "Спарта", то тут все более оптимистично. Результат первой игры достаточно удовлетворительный, и соперник более проходимый. На игре "быков" положительно скажется домашнее поле и футбольная погода. Нельзя не отметить отсутствие в составе чешской команды сильнейшего нападающего Давида Лафата и амбиции подопечных Олега Кононова.

Прежде всего сегодня хочется посмотреть, как будет выглядеть "Локомотив". Сделала ли команда какие-то выводы после поражения в первом матче. Из двух российских команд в 1/8 финала пройдет только одна. "Фенербахче" не проиграет в матче с "Локомотивом", а "Краснодар" выиграет в основное время", - сказал Созин.