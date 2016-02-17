Генич: «Игроки «Локомотива» будто слишком плотно пообедали»

Телекомментатор Константин Генич поделился мыслями о первом матче "Локомотива" в 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

"То, что показал "Локомотив", – катастрофа как по движению и мысли, так и по принятию решений. Я смотрел два последних матча с участием москвичей на сборах, и уже по ним было видно, что команда Игоря Черевченко тяжеловата. Глядя на игру в Стамбуле, казалось, будто "железнодорожники" слишком плотно пообедали или в день матча провели интенсивную тренировку. "Фенербахче" ведь тоже ничего особенного не показал. Да, это команда с хорошими исполнителями, но действовала она как-то академично, неторопливо и в итоге забила два похожих гола. Хотя для "Локо" еще хорошо, что при игре, которую продемонстрировали москвичи, турки не забили больше.



Игра "железнодорожникам" совершенно не удалась, и с точки зрения организации команда Игоря Черевченко, мягко говоря, оставила очень невзрачные впечатления. Москвичи вновь встретятся с "Фенербахче" уже в следующий четверг. И, судя по увиденному в Стамбуле, я затрудняюсь сказать, за счет чего "Локомотив" будет вскрывать чужую оборону и как собирается отыгрывать у турок два мяча", - сказал Генич