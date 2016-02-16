Турецкие фанаты забросали автобус болельщиков «Локомотива» камнями

Турецкие болельщики забросали камнями автобус с фанатами "Локомотива" перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Об этом рассказал директор "Локомотива" по работе с болельщиками Алексей Ерунов.

"Действительно, возле самого стадиона произошел небольшой инцидент. Турецкие фанаты недолго бросали камни в автобус с болельщиками "Локомотива", но полиция сразу применила меры и остановила их. Пострадавших нет, все нормально.

Сейчас половина болельщиков "Локо" уже находится на стадионе, а вторая часть подъезжает к арене. Будем надеяться, что все пройдет спокойно", – сказал Ерунов.