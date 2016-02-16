«Фенербахче» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

"Локомотив" открывает свою весеннюю часть сезона выездным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Ожидается горячая игра, особенно учитывая поддержку местных болельщиков для "Фенербахче".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Фенербахче" - "Локомотив". Начало в 20:00, не пропустите!