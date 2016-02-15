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    • Витор Перейра: «Проявим агрессию и страсть для победы в игре с «Локомотивом»

    Витор Перейра: «Проявим агрессию и страсть для победы в игре с «Локомотивом»

    Главный тренер «Фенербахче» Витор Перейра отметил, что в завтрашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива», который состоится в Стамбуле, его коллектив намерен проявить агрессию и страсть ради достижения победы.

    – Матч должен получиться непростым, в любом случае. «Локомотив» – серьезный соперник, квалифицированный. Понятное дело, гости также хотят пройти дальше. Однако мы будем доминировать, и проявим страсть и агрессию, чтобы добыть победу. Кроме того, не скрою, у нас отличный состав. В недавнем поединке с «Антальяспором» у моей команды практически ничего не выходило, мы потерпели поражение. Зато в последней игре с «Касымпашой» я получил абсолютное удовлетворение от увиденного.

    – А не маловато ли у вас игроков в распоряжении для успешной игры и на международной, и на домашней арене?

    – Мы специально не увеличивали состав. Я в полной уверенности, нам хватит тех игроков, которые у нас в наличии в данный момент. С их помощью мы должны успешно провести февраль, самый важный месяц для нас, на трех фронтах – в Лиге Европы, в чемпионате и в Кубке Турции. Гораздо важнее характер и настрой игроков, с которыми они бьются в каждой игре, а не их количество.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 22:33
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