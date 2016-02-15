Баринов: «У наших фанатов тоже вместо головы футбольный мяч. Надо играть на нейтральной территории»

Народный артист России и фанат "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал предстоящий матч команды с "Фенербахче".
В данный момент Турция находится чуть ли не в состоянии войны. Стране наступили на хвост, а тут приезжают русские футболисты. Там всегда была накаленная обстановка, как и в других южных странах – Греции, Армении и нашей Чечне. Я боюсь за безопасность наших тренеров, игроков и болельщиков. Будут провокации, как от местных, так и от российских. У наших фанатов тоже вместо головы футбольный мяч. Тут, как говорится, почва засеяна зубами дракона. Прорасти может все что угодно. Я с тревогой жду матча, но уповаю на разум, сдержанность и понимание ситуации обеими сторонами", - сказал Баринов.