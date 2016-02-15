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    • Нигматуллин: «Все будет в порядке. Турецкие болельщики болеют за свою команду, политика их не касается»

    Нигматуллин: «Все будет в порядке. Турецкие болельщики болеют за свою команду, политика их не касается»

    Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что российским болельщикам не следует опасаться ехать в Стамбул.

    "Мы всегда были дружны с Турцией. Политика не должна сказываться на футболе. Конечно, турецкие болельщики сами по себе экспрессивные! Но шуметь они будут в рамках поддержки "Фенербахче", не касаясь конфронтации стран. Думаю, что все будет в порядке.

    "Фенербахче" — это непростой соперник. К тому же непонятно, в какой форме сейчас находится команда Игоря Черевченко. На сборах "Локомотив" не особо впечатлил. Поэтому ничья на выезде была бы неплохим результатом для первого матча. Остальное нужно будет решать на своем стадионе в Черкизово.

    Сложно ли будет "Локомотиву" без Ниасса? Естественно, после ухода сенегальца атакующая мощь команды немного сникла. Но есть Петар Шкулетич, и, судя по всему, вся игра будет строиться через серба. Вполне возможно, что у "Локомотива" будут какие-то тактические изменения", – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 15:05
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    Комментарии (5)
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    Aztec58
    1455544745
    В который раз заголовок не соответствует содержанию инфы! Редактор, давай без фантазий и глюков.
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    Mariner
    1455545353
    "Мы всегда были дружны с Турцией." Он в школе-то учился вообще? А тем более их болелы вообще беспредельщики. У наших понятия есть, без всякого оружия, в том числе холодного, у турок нет. + нельзя исключать провокации со стороны их ментов, которые могут сами по пинать наших не за что, а могут совершенно случайно не заметить, как на наших полезет толпа болел турок. В любом случае удачи отчаянным, кто поедет!
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    Sergh4
    1455554386
    Дай бог нашим болелам вернуться живыми и здоровыми оттуда!
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    Sergh4
    1455554567
    Такое ощущение что Нигматулин или в сказку попал или каких-то американских бредней про турков наслушался.
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    ologreds
    1694996211
    numo458015
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