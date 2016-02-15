Нигматуллин: «Все будет в порядке. Турецкие болельщики болеют за свою команду, политика их не касается»

Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин считает, что российским болельщикам не следует опасаться ехать в Стамбул.

"Мы всегда были дружны с Турцией. Политика не должна сказываться на футболе. Конечно, турецкие болельщики сами по себе экспрессивные! Но шуметь они будут в рамках поддержки "Фенербахче", не касаясь конфронтации стран. Думаю, что все будет в порядке.

"Фенербахче" — это непростой соперник. К тому же непонятно, в какой форме сейчас находится команда Игоря Черевченко. На сборах "Локомотив" не особо впечатлил. Поэтому ничья на выезде была бы неплохим результатом для первого матча. Остальное нужно будет решать на своем стадионе в Черкизово.

Сложно ли будет "Локомотиву" без Ниасса? Естественно, после ухода сенегальца атакующая мощь команды немного сникла. Но есть Петар Шкулетич, и, судя по всему, вся игра будет строиться через серба. Вполне возможно, что у "Локомотива" будут какие-то тактические изменения", – сказал Нигматуллин.