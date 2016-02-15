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    • Саленко: «С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти что угодно»

    Саленко: «С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти что угодно»

    Экс-нападающий "Истанбулспора" Олег Саленко предупредил фанатов "Локомотива" о том, что ехать в Турцию сейчас опасно.

    "Болельщики в Стамбуле все одинаковые. Рьяно болеют за свою команду. На таком уровне футболисты должны абстрагироваться от этого. Помню, когда выступал за киевское "Динамо", приезжали на "Камп Ноу". Полный стадион – 120 тысяч зрителей. Первые минуты колотит, а потом успокаиваешься.

    С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти все что угодно. Учитывая напряженные отношения между двумя странами, не советую фанатам отправляться в Турцию. Из-за неудачного результата для "Фенербахче" провокаций будет еще больше. Когда выступал в Турции, жил в районе, где располагалась база "Галатасарая". Помню, после двух подряд поражений болельщики окружили базу и два дня не выпускали футболистов. Для меня это было шоком", – сказал Саленко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 14:41
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Asbjorn
    1455539471
    С любыми болельщиками в Стамбуле может произойти что угодно
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    джон базелон
    1455540656
    Вообще не стоит ехать в эту сраную Турцию,пора эти выскочек ставить на место,твари убогие!Вы турки ещё за все ответите!
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    Aztec58
    1455544830
    К сожалению это так. Опасность слишком серьёзна.
    Ответить
    буба спб
    1455551385
    да, там и почикать могут
    Ответить
    ologreds
    1694996211
    numo458013
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