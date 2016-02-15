В Стамбул поедут представители службы безопасности «Локомотива»

В "Локомотиве" рассказали о мерах безопасности, которые предприняты в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

"В Стамбул поедут не более ста болельщиков "Локомотива". Помимо меня для предотвращения инцидентов на трибуне фанатов "Локомотива" в секторе будут присутствовать представители службы безопасности нашего клуба. К тому же на стадионе будут находиться сотрудники МВД РФ.

Думаю, в связи с напряженными отношениями между Россией и Турцией стамбульские полицейские заметно усилят меры безопасности и, в отличие от прошлого раза, будут сопровождать автобус с болельщиками на пути к стадиону и обратно", — сказал директор по работе с болельщиками московского клуба Алексей Ерунов.

Как сообщалось ранее, встреча "Фенербахче" — "Локомотив" состоится 16 февраля.