Венгер: «Мне нравится, как работает Клаудио Раньери»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признал, что в потенциал "Лестера" он верил еще в прошлом сезоне.

"После нашей игры в феврале я написал СМС тогдашнему менеджеру "Лестера", Найджелу Пирсону: "С такой игрой Вы не можете вылететь". Уже тогда они были сильны, плюс в этом сезоне они добавили несколько качественных игроков, что вылилось в теперешний успех.

Мне нравится, как работает Клаудио Раньери в этом сезоне. Впрочем, он всегда делает свою работу хорошо. Он никогда еще не выигрывал у меня и я надеюсь, что так и будет продолжаться!

Я не знаю, насколько именно важна будет наша встреча с "Лестером", но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не сомневаться: она будет важной. Может быть и не решающей в битве за титул, но недалеко от этого", – рассказал Венгер.