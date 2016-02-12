Венгер: «Раньери никогда меня не обыгрывал»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед матчем 26-го тура АПЛ против "Лестера" вспомнил историю своих противостояний с наставником соперников Клаудио Раньери.

"Я рад, что дела у Раньери идут хорошо, но он справлялся с работой во всех своих клубах. Он никогда меня не обыгрывал, и я надеюсь, что так и будет в дальнейшем.

"Лестер" уверен в своих силах. Когда мы обыграли их в сентябре со счетом 5:2, они были на вершине таблицы. Они и сейчас там, но их вера в себя усилилась", – сказал Венгер.