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    Пеллегрини: «Силва может пропустить матч с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини заявил, что пока не известно, сможет ли полузащитник Давид Силва сыграть с «Тоттенхэмом» в следующую субботу, 14 февраля.

    «Сказалась прежняя травма. Боюсь, что ему будет трудно восстановиться за такой короткий срок. Мы будем знать больше о его состоянии в ближайшие дни.

    В футболе картина меняется каждую неделю. Сейчас не лучший момент для нас: в игровой форме только 14 футболистов, и мы проводим много матчей. Мы должны оправиться от этого поражения как можно скорее. Впереди еще 13 поединков Премьер-лиги, и делать прогнозы рано», – сказал Пеллегрини.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    07.02.2016 09:50
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