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    • Гендиректор «Уфы»: «Юрченко действительно отправился в дубль. Предложений по нему пока нет»

    Гендиректор «Уфы»: «Юрченко действительно отправился в дубль. Предложений по нему пока нет»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о переводе голкипера Давид Юрченко в дублирующий состав команды. Также, по его словам, клуб практически уладил все формальности по переходу в стан уфимцев вратаря «Енисея» Гиорги Шелии.

    – Да, Давид действительно покинул расположение команды на Кипре и отправился работать с дублем.

    – Какие-то предложения от других клубов по нему есть?

    – Пока нет.

    – Есть вероятность, что голкипер вернется в главную команду?

    – Ничего исключать нельзя.

    – В «Уфу» перешел вратарь Шелия из «Енисея».

    – Пока соглашение с ним не подписано, но с красноярским клубом у нас существует договоренность о трансфере. Мы воспользовались пунктом в контракте Шелии, и если все будет нормально, то в понедельник он станет игроком «Уфы».

    – Какие-то новички еще ожидаются?

    – На данный момент у нас полный комплект. Однако все может произойти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.01.2016 12:27
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1454153984
    Мутная личность этот Газизов, я вполне серьёзно, ага.
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    ologreds
    1694996318
    numo456331
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