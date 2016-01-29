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    • Фролов: «Аршавин и Павлюченко пока приносят пользу только на тренировках»

    Фролов: «Аршавин и Павлюченко пока приносят пользу только на тренировках»

    Вратарь «Кубани» Евгений Фролов поделился впечатлениями от совместной работы с Романом Павлюченко и Андреем Аршавиным.

    «Нельзя сказать, что Аршавин и Павлюченко стоят особняком в команде. Рома очень дружелюбный парень, везде его только и слышно, заводила такой. Андрей Сергеевич более спокойный. В тренировках он большой профессионал, выкладывается по полной и цепляется за мячи. Они сами прекрасно понимают, что не стали лидерами команды, но хотят приносить больше пользы команде. Но пока пользу приносят только на тренировках, где их мышление повыше, чем у остальных», – сказал Фролов.

    Источник: Спорт FM

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    29.01.2016 22:08
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1454097963
    Уколол, блин. Зачем?
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    ologreds
    1694996324
    numo456266
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