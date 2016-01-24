Спаллетти: «Если Эль-Шаарави переедет в Рим, то сможет побороться за место в сборной»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подтвердил интерес римлян к нападающему «Милана» Стефану Эль-Шаарави, который на правах аренды играет в "Монако".

«Я прекрасно помню прежнего Эль-Шаарави – с техникой, скоростью, бомбардирским чутьем. Он немного сбавил в последнее время. Но я с ним уже разговаривал и нашу беседу оцениваю положительно. Если он приедет в Рим на ближайшие полгода, то сможет побороться за место в составе сборной Италии. Для этого нужно показать себя с лучшей стороны», – сказал Спаллетти.