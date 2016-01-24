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    • Базелюк: «В «Кубани» меня хотели сплавить, чтобы взять Павлюченко»

    Базелюк: «В «Кубани» меня хотели сплавить, чтобы взять Павлюченко»

    Нападающий «СКА-Энергии» Константин Базелюк рассказал, почему летом минувшего года не оказался в «Кубани», куда должен был перейти из ЦСКА на правах аренды.

    «Когда появился вариант с "Кубанью", я, конечно, обрадовался. Хорошая команда, тренер меня знает. Но и там были свои проблемы.

    С "Кубанью" я провел одну-две тренировки – и то по кругу бегал. Когда пришел, разговаривал с генеральным директором Муравьевым. Потом меня взяли на сборы, а в это время в клубе сменилось руководство. На сборах я подхватил вирус, лежал две недели с температурой сорок. А когда вышел на последнюю тренировку, мне объявили, что в команде меня быть не должно, и я могу лететь в Москву. Хотя контракт был подписан!

    Потом уже я разговаривал наедине с Хохловым и понял, что меня хотят сплавить, чтобы взять кого-то другого. В итоге взяли Павлюченко. Хохлов, знаю, говорил руководству, что я ему нужен, а ему ответили: "Тебе сказали так – значит, так", – сказал Базелюк.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.01.2016 07:08
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