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    • Сафонов: «Комбаров и Озбилиз не стали хуже играть, они просто не входят в планы клуба»

    Сафонов: «Комбаров и Озбилиз не стали хуже играть, они просто не входят в планы клуба»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал кадровую ситуацию «Спартака».

    «Спартак» постепенно расчищает свои ряды. Уже покинул столицу Юра Мовсисян, в шаге от такого же поступка находятся Кирилл Комбаров и Арас Озбилиз. Кто еще может покинуть коллектив Дмитрия Аленичева?

    – Также говорили, что Тино Коста, который числится на балансе, уйдет из клуба окончательно, возвращать его не хотят. Думаю, что распродаж не будет, только если «Спартак» не получит какое-то слишком заманчивое предложение. Тогда могут кого-то отпустить.

    Почему клуб решил от них избавиться?

    – Вопросы больше не ко мне, а к тренеру. Мне кажется, что ребята на их позициях себя просто лучше проявляют. Не думаю, что будут от кого-то отказываться без согласования с Аленичевым. У каждого футболиста есть перспективы, посмотрите на «Реал», к примеру. Пришел Зидан и встряхнул коллектив, что-то им раньше мешало показывать хороший результат, а теперь по пять мячей забивают. Не скажу, что Комбаров и Озбилиз стали хуже играть, просто не входят в планы тренерского штаба. Кириллу же идеально сейчас оказаться у Кобелева, в «Динамо» он бы смог себя проявить в полной мере.

    Полный текст эксклюзивного интервью читайте по ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2016 11:03
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    Комментарии (2)
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    Aztec58
    1453210505
    К.Комбаров никогда не блистал, Озбилиза в спартаковскую платёжную ведомость пристроил Челоянц, короче, от пассажиров нужно избавляться.
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    ologreds
    1694996391
    numo455215
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