Ярмоленко продолжит карьеру в «Эвертоне», «Тоттенхэме» или «Боруссии»

По информации английского журналиста Йэна Эбрамса, хавбек киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко покинет украинский клуб в январе. Игрок продолжит карьеру в "Эвертоне", "Тоттенхэме" или дортмундской "Боруссии".

Как сообщалось ранее, "Эвертон" готов заплатить за Ярмоленко 28 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги Ярмоленко провел 15 матчей, забил восемь мячей и отдал семь результативных передач. В Лиге чемпионов на счету полузащитника пять игр и два гола.