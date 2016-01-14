Бертольд: «Нойштедтер напоминает мне Хедиру и Бухвальда»

Экс-защитник сборной Германии Томас Бертольд выразил свою точку зрения о полузащитнике «Шальке-04» Романе Нойштедтере, который в скором времени станет гражданином РФ и сможет выступать за национальную сборную России.

«Футболист может выбирать, где ему играть. Он выбрал Россию и, думаю, сможет помочь команде.

Ему не везло в свое время – часто травмировался. Но когда со здоровьем было все в порядке, в полузащите смотрелся хорошо. Он всегда готов к игре, физически силен, уверенно играет головой, грамотно действует позиционно. В полузащите он скорее типичный шестой номер, чем восьмой. Держит позицию, сужает для соперников пространство, отлично действует в ситуациях один в один.

Для каждой сборной полезно, когда в ней имеются игроки, которые выступают за границей – тем более, в сильных чемпионатах. По моему мнению, Бундеслига просто сильнее, чем чемпионат России. В свое время немцы поступали также – выступали в Италии, когда там была более сильная лига. От этого наша сборная оставалась только в выигрыше. Вообще Россия всегда обладала хорошими футболистами – только им немного не хватало победного настроя.

Вижу Нойштедтера на позиции опорного хавбека, но при этом он не будет вести игру.

Кого из знаменитых футболистов настоящего или прошлого напоминает Роман по манере игры? Из нынешних – Хедиру. Из ветеранов – Бухвальда», – сказал Бертольд.

В нынешнем сезоне Нойштедтер в составе «Шальке» принял участие в 13-ти матчах Бундеслиги.