Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бертольд: «Нойштедтер напоминает мне Хедиру и Бухвальда»

    Экс-защитник сборной Германии Томас Бертольд выразил свою точку зрения о полузащитнике «Шальке-04» Романе Нойштедтере, который в скором времени станет гражданином РФ и сможет выступать за национальную сборную России.

    «Футболист может выбирать, где ему играть. Он выбрал Россию и, думаю, сможет помочь команде.

    Ему не везло в свое время – часто травмировался. Но когда со здоровьем было все в порядке, в полузащите смотрелся хорошо. Он всегда готов к игре, физически силен, уверенно играет головой, грамотно действует позиционно. В полузащите он скорее типичный шестой номер, чем восьмой. Держит позицию, сужает для соперников пространство, отлично действует в ситуациях один в один.

    Для каждой сборной полезно, когда в ней имеются игроки, которые выступают за границей – тем более, в сильных чемпионатах. По моему мнению, Бундеслига просто сильнее, чем чемпионат России. В свое время немцы поступали также – выступали в Италии, когда там была более сильная лига. От этого наша сборная оставалась только в выигрыше. Вообще Россия всегда обладала хорошими футболистами – только им немного не хватало победного настроя.

    Вижу Нойштедтера на позиции опорного хавбека, но при этом он не будет вести игру.

    Кого из знаменитых футболистов настоящего или прошлого напоминает Роман по манере игры? Из нынешних – Хедиру. Из ветеранов – Бухвальда», – сказал Бертольд.

    В нынешнем сезоне Нойштедтер в составе «Шальке» принял участие в 13-ти матчах Бундеслиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2016 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996421
    numo454734
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+