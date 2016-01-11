СМИ: Президент «Ромы» уволил Гарсию

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта принял окончательное решение уволить Руди Гарсию с должности главного тренера команды.

Итальянские издания сообщают, что Палотта не захотел увольнять Гарсию в день вручения «Золотого мяча», так как специалист был приглашен на мероприятие в качестве наставника «Ромы». Таким образом, об увольнении будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, что руководство римлян рассматривает сразу несколько кандидатур на должность главного тренера команды, среди которых Лучано Спаллетти и Леонардо.