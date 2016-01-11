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    СМИ: Президент «Ромы» уволил Гарсию

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта принял окончательное решение уволить Руди Гарсию с должности главного тренера команды.

    Итальянские издания сообщают, что Палотта не захотел увольнять Гарсию в день вручения «Золотого мяча», так как специалист был приглашен на мероприятие в качестве наставника «Ромы». Таким образом, об увольнении будет сообщено в ближайшее время.

    Напомним, что руководство римлян рассматривает сразу несколько кандидатур на должность главного тренера команды, среди которых Лучано Спаллетти и Леонардо.

    Источник: Football Italia

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    11.01.2016 17:29
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