Ташуев: «Павлюченко получит свою зарплату, как появятся деньги»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев признался, что он ничего не знает о задержке зарплаты нападающего Романа Павлюченко.

«Я не в курсе пятимесячной задолженности у Романа Павлюченко, финансами не занимаюсь. Сам узнаю все из прессы. Как к этому отношусь? Я могу сказать свое личное мнение, а не мнение клуба. Каждый профессионал должен тренироваться, быть выше всего этого и параллельно требовать зарплату. В моем понимании так делать неправильно, как поступает Роман. Нужно быть выше, быть профессионалом. Работай для себя, на будущее, для команды. Ну и требуй зарплату, все должно выплачиваться. Но тренироваться-то надо. Для меня лично это немного непонятно.



Естественно, намерены провести беседу с Романом, когда он вернется. Мы не роботы, не будем в молчанку играть. У нас есть программа работы. Почему ты не едешь и не работаешь? Нужно налаживать и коммуникации, отношение к ребятам, партнерам. Да, такая ситуация. Но клуб все равно все оплатит, куда он денется. Если бы он не платил зарплату, не было бы команды. Надо понимать, что есть проблема, но сегодня такая ситуация. Не достанут же их из космоса. Как появятся деньги, сразу получит свою зарплату – сегодня, завтра, послезавтра. Все ребята это знают. Потому я считаю, что такое отношение Романа – это неправильно», – сказал Ташуев.