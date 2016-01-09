«Рома» – «Милан». Онлайн-трансляция

«Рома» и «Милан» являются соседями по турнирной таблице, занимая пятое и шестое места, а руководство клубов не может быть довольно работой тренеров команд Руди Гарсии и Синиши Михайловича. Обе команды неудачно провели матчи последнего тура, римляне не удержали победу в Кьево, а «Милан» и вовсе уступил дома «Болонье».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рома» – «Милан». Начало в 22:45, не пропустите!