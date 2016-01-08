IFFHS назвала Сампаоли лучшим тренером сборных 2015 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала главного тренера сборной Чили Хорхе Сампаоли лучшим наставником национальных команд 2015 года.
В ежегодном рейтинге, опубликованном IFFHS, Сампаоли с большим отрывом опередил возглавляющего сборную Германии Йоахима Лева, ставшего вторым. Третье место получил главный тренер команды Англии Рой Ходжсон.
Напомним, в 2015 году сборная Чили под руководством Сампаоли впервые выиграла Кубок Америки.
Полностью десятка лучших тренеров национальных сборных 2015 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:
1. Хорхе Сампаоли (Чили) – 136 баллов
2. Йоахим Лев (Германия) – 57
3. Рой Ходжсон (Англия) – 46
4. Марсель Коллер (Австрия) – 29
5. Майкл О′Нил (Северная Ирландия) – 25
6. Джанни де Бьязи (Албания) – 23
7. Ларс Лагербек (Исландия) – 22
8. Висенте Дель Боске (Испания), Крис Коулмэн (Уэльс) – 18
10. Херардо Мартино (Аргентина) – 14