Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    IFFHS назвала Сампаоли лучшим тренером сборных 2015 года

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала главного тренера сборной Чили Хорхе Сампаоли лучшим наставником национальных команд 2015 года.

    В ежегодном рейтинге, опубликованном IFFHS, Сампаоли с большим отрывом опередил возглавляющего сборную Германии Йоахима Лева, ставшего вторым. Третье место получил главный тренер команды Англии Рой Ходжсон.

    Напомним, в 2015 году сборная Чили под руководством Сампаоли впервые выиграла Кубок Америки.

    Полностью десятка лучших тренеров национальных сборных 2015 года по версии IFFHS выглядит следующим образом:

    1. Хорхе Сампаоли (Чили) – 136 баллов

    2. Йоахим Лев (Германия) – 57

    3. Рой Ходжсон (Англия) – 46

    4. Марсель Коллер (Австрия) – 29

    5. Майкл О′Нил (Северная Ирландия) – 25

    6. Джанни де Бьязи (Албания) – 23

    7. Ларс Лагербек (Исландия) – 22

    8. Висенте Дель Боске (Испания), Крис Коулмэн (Уэльс) – 18

    10. Херардо Мартино (Аргентина) – 14

    Источник: IFFHS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2016 00:22
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996459
    numo454140
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+