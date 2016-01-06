Кверквелия: «Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья» и «Наполи»

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал о том, что к нему проявляют интерес несколько иностранных клубов.

«Мной интересуются три-четыре команды. Конечно, большинство футболистов хочет играть в Англии, у меня было два варианта из этой страны. Если я и покину «Рубин», то только ради амбициозного клуба, который будет бороться за место в пятерке. Точно могу сказать, что не пойду в команду, потолок амбиций которой – не вылететь. Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья», «Наполи»… Но сейчас я играю за «Рубин» и делаю для команды все возможное», – приводит слова Кверквелии Sportall.

В этом сезоне РФПЛ Кверквелия сыграл 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.