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    • Кверквелия: «Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья» и «Наполи»

    Кверквелия: «Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья» и «Наполи»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал о том, что к нему проявляют интерес несколько иностранных клубов.

    «Мной интересуются три-четыре команды. Конечно, большинство футболистов хочет играть в Англии, у меня было два варианта из этой страны. Если я и покину «Рубин», то только ради амбициозного клуба, который будет бороться за место в пятерке. Точно могу сказать, что не пойду в команду, потолок амбиций которой – не вылететь. Мной интересуются «Боруссия» из Дортмунда, «Севилья», «Наполи»… Но сейчас я играю за «Рубин» и делаю для команды все возможное», – приводит слова Кверквелии Sportall.

    В этом сезоне РФПЛ Кверквелия сыграл 17 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2016 19:00
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    Комментарии (6)
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    18JG
    1452098921
    Че он несет? :D Какая нах "Боруссия" Д, "Севилья", "Наполи". Сиди, отдыхай.
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    ManUtd-Volgograd
    1452099048
    Выпей таблетку, ты бредишь!
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    Aztec58
    1452099717
    Воры в законе решат где ему играть, ага.
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    ologreds
    1694996465
    numo454022
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