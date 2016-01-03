Энрике признан лучшим тренером мира, Слуцкий – на 56-м месте

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавил список лучших тренеров года по версии coachworldranking.com. Второе место занял экс-наставник «Спартака» Унаи Эмери, тренирующий сейчас «Севилью», на третьем месте расположился главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола.

Леонид Слуцкий, возглавляющий ЦСКА и сборную России, занял 56-е место. В сотню лучших тренеров вошли и три украинских специалиста: Сергей Ребров («Динамо» Киев) – 16-е место, Мирон Маркевич («Днепр») – 31-е место и Юрий Вернидуб («Заря») – 91-е место.