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    Энрике признан лучшим тренером мира, Слуцкий – на 56-м месте

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике возглавил список лучших тренеров года по версии coachworldranking.com. Второе место занял экс-наставник «Спартака» Унаи Эмери, тренирующий сейчас «Севилью», на третьем месте расположился главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола.

    Леонид Слуцкий, возглавляющий ЦСКА и сборную России, занял 56-е место. В сотню лучших тренеров вошли и три украинских специалиста: Сергей Ребров («Динамо» Киев) – 16-е место, Мирон Маркевич («Днепр») – 31-е место и Юрий Вернидуб («Заря») – 91-е место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2016 12:37
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    Комментарии (13)
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    алекс88
    1451819520
    А боаш????где он то
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    Рулон Обоев
    1451820717
    А Бышовец с Ярцевым..... а Тарханов?????!!!!!!!
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    Freyk
    1451821237
    Рейтинг никакой, Бенитес на 5 месте...
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    kanav67
    1451824445
    Странно, что первые три места не заняли хохлы. Это было бы в духе времени и санкций.
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    PNZ1985
    1451827541
    2 место Эмери... отсюда следует все дела в недофутболерах!
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    beka_)
    1451828533
    лучший тренер Александр Крестинин.
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    sobaka120982
    1451839569
    Да плевал я на их список с высокой колокольни
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    Обер-КанцлерЪ
    1451840890
    Большей херни в этом году читать ещё не доводилось!
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    ЖОРРО
    1451842092
    Где Черчесов????)))))
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    ologreds
    1694996484
    numo453743
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