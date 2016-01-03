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    • Канчельскис: «Арсеналу» для чемпионства нужны дядьки, как Горлукович или Адамс»

    Канчельскис: «Арсеналу» для чемпионства нужны дядьки, как Горлукович или Адамс»

    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы команд выиграть английскую Премьер-лигу.

    – Когда ван Гаал еще только принял «МЮ», то я сразу сказал, что он ничего не выиграет с командой. Я не могу понять его систему, в какой футбол они играют. Для голландца главное добиться результата. По его словам ничья для «МЮ» – это хороший результат. Хотя это не так. До конца сезона пусть доработает, а потом руководство должно принять меры. Дальше так нельзя.

    – «Арсенал» Венгера созрел для чемпионства?

    – Симпатичная команда, но в концовке они могут очень удивить в плохом смысле. В «Арсенале» проблема в том, что нет у них таких футбольных дядек, которые бы держали команду. Как Пол Инс, Рой Кин в «МЮ», например. Вот они могли «напихать» молодым, если что не так. А в «Арсенале» таких людей нет. Когда они выиграли чемпионат Англии, у них были дядьки. Тот же Тони Адамс. Вот «Спартак» почему выигрывал? Были свои дядьки. Горлукович, который мог рассказать, как нужно молодежи вести себя.

    Шансы в этом году, конечно, есть на победу у команды Венгера, но посмотрим, что будет дальше. Непредсказуемая команда.

    – Фаворит «Манчестер Сити»?

    – Я думаю, да. «Арсенал» составит им конкуренцию, но «горожане» – главные претенденты на титул. «Лестер Сити» вряд ли удержится на первом месте. Я, кстати, работал с Раньери, когда в «Фиорентине» играл. Хороший специалист, грамотный, но опыта команде не хватает. Но в Лигу чемпионов, думаю, попадут. Без проблем.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.01.2016 10:31
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