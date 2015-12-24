«Реал» может пригласить Конте или Капелло

В качестве кандидатов на пост главного тренера «Реала» клуб рассматривает наставника сборной Италии Антонио Конте и Фабио Капелло, который ранее возглавлял национальную команду России.

Действующее соглашение Конте с итальянской сборной истекает после Евро-2016, и тогда, как сообщается, специалист может возглавить «Реал». Что касается Капелло, то после увольнения из сборной России он остается без работы.

Ранее появлялась информация о том, что нынешний главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес может быть уволен со своего поста в ближайшее время.