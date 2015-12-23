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    Василенко: «Халк заслужено признан лучшим»

    Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Олег Василенко считает, что нападающий Халк заслужил титул лучшего футболиста РФПЛ.

    – Футболистом года по опросу еженедельника «Футбол» стал Халк. Заслуженно ли?

    – Я думаю, что да. Халк, в принципе, выделяется из всех нападающих, которые есть в чемпионате России. Дзюба, кстати, тоже выделялся, как и ряд других футболистов.

    – Бразилец набрал почти в два раза больше очков, чем Дзюба, занявший второе место.

    – Повторюсь, нападающих такого уровня в нашем чемпионате немного, поэтому Халк и выделяется. Поэтому он заслужено и лидирует.

    – Если Артем второй, то Квинси Промес – третий. Вы бы оставили их в таком порядке или поменяли бы местами?

    – Дзюба, на самом деле, прекрасно провел первую часть чемпионата России, заслуженно занял в опросе вторую строчку. Промес – это футболист, который обладает многими хорошими качествами. Для чемпионата России он яркий игрок, но я бы отдал предпочтение Олегу Шатову. Он, на мой взгляд, в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и матчах за сборную России смотрелся очень здорово. Я бы обязательно включил Олега в эту тройку.

    Полный текст эксклюзивного интервью читайте здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2015 14:12
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